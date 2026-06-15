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Трамп поздравил Макрона с победой Сириля Гана в бою за титул на турнире UFC в Белом доме

Трамп поздравил Макрона с победой Сириля Гана в бою за титул на турнире UFC в Белом доме
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Президент США Дональд Трамп поздравил президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи с ним на саммите G7 с победой его соотечественника Сириля Гана в бою за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе против бразильца Алекса Перейры. Их противостояние прошло сегодня, 15 июня, на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Я хочу поздравить президента [Макрона] — сегодня Сириль Ган победил великого бойца, которого считали непобедимым. Сириль — из Франции. Это был великолепный вечер в Белом доме!» — сказал Трамп во время встречи с Макроном.

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