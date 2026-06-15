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Илия Топурия впервые прокомментировал поражение в бою с Джастином Гейджи

Илия Топурия впервые прокомментировал поражение в бою с Джастином Гейджи
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия впервые прокомментировал поражение в бою с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Гейджи стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Джастин, поздравляю. Ты говорил, что оставишь след на моём лице. И ты это сделал. Ты забрал зрение моего правого глаза уже в первом раунде, а к концу второго — и левого тоже. Никаких оправданий. У меня был один из лучших лагерей в жизни. Я вышел острым, готовым и заряженным. Это была твоя ночь. Такова природа этой игры. Слава и боль идут рядом. Я восстановлюсь, отдохну и вернусь сильнее, умнее, а также гораздо опаснее. Поверь, эта история между нами ещё далеко не закончена. У нас будет реванш», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

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