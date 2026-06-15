«Что за чушь ты вообще несёшь?!» Макгрегор выступил в защиту Топурии, ответив Кроуфорду

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор выступил в защиту испано-грузина Илии Топурии, ответив на критику непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда.

«Что за чушь ты вообще несёшь?! Ты умеешь бороться, но при этом боишься провести бой по правилам ММА. По-моему, это выглядит просто жалко. Парень проиграл поединок по правилам ММА в виде спорта, для выступления в котором у тебя не хватает смелости. И что это вообще было – почему на турнире собрались все эти ничтожные боксёры, а бойцов ММА рядом с клеткой почти не было? Эти парни недостаточно мужественны», – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.