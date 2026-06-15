Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от турнира UFC в Белом доме

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, что остался в восторге от турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне.

«Чувствую себя потрясающе. Я имею в виду, что такого никак не ожидал, это просто потрясающе», — сказал Ибрагимович в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 состоялось противостояние между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг). Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом.