Топурия убрал из описания своего профиля рекорд, который заранее обновил, поставив 18-0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия убрал из описания своего профиля в социальной сети рекорд профессионального бойца ММА, который заранее обновил, приписав себе победу в поединке с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

Фото: Скриншот страницы Топурии в социальной сети

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.