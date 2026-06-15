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Топурия убрал из описания своего профиля рекорд, который заранее обновил, поставив 18-0

Топурия убрал из описания своего профиля рекорд, который заранее обновил, поставив 18-0
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия убрал из описания своего профиля в социальной сети рекорд профессионального бойца ММА, который заранее обновил, приписав себе победу в поединке с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Фото: Скриншот страницы Топурии в социальной сети

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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