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Дана Уайт осудил непобеждённого тяжеловеса UFC за то, что тот назвал жену Обамы мужчиной

Дана Уайт осудил непобеждённого тяжеловеса UFC за то, что тот назвал жену Обамы мужчиной
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Президент UFC Дана Уайт выступил с осуждением фразы непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе американца Джоша Хокита, в которой тот назвал Мишель Обаму (жена бывшего президента США Барака Обамы. — Прим. «Чемпионата») мужчиной.

«Я понимаю, что семья Обама — это публичные фигуры, но я категорически против того, чтобы говорить гадости и ложь о семьях людей. Все знают мою позицию по поводу свободы слова, но я ненавижу подобную чепуху», — сказал Уайт в интервью журналу Time.

Напомним, сегодня, 15 июня, Джош Хокит провёл бой против бывшего претендента на титул UFC в тяжёлом весе соотечественника Деррика Льюиса на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.

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