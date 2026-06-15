«Величайший вечер в истории единоборств». Роган — о турнире UFC в Белом доме

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восторгом высказался насчёт турнира UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне (США).

«Это величайший вечер в истории единоборств и величайший вечер в истории ММА. Ничто и никогда не сравнится с этим», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 состоялось противостояние между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг). Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом.