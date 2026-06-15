Дана Уайт ответил, собирается ли он провести ещё один турнир UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт категорично ответил, собирается ли промоушен проводить ещё один турнир UFC на территории Белого дома в будущем.

«Я не могу себе этого позволить. Ни за что на свете мы не сможем это повторить. Мы никогда больше не будем делать турнир в «Сфере», и мы никогда больше не будем этого делать [в Белом доме]», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 состоялось противостояние между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг). Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом.