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Дана Уайт ответил, собирается ли он провести ещё один турнир UFC в Белом доме

Дана Уайт ответил, собирается ли он провести ещё один турнир UFC в Белом доме
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Президент UFC Дана Уайт категорично ответил, собирается ли промоушен проводить ещё один турнир UFC на территории Белого дома в будущем.

«Я не могу себе этого позволить. Ни за что на свете мы не сможем это повторить. Мы никогда больше не будем делать турнир в «Сфере», и мы никогда больше не будем этого делать [в Белом доме]», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 состоялось противостояние между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг). Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом.

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