Сириль Ган заявил о намерении провести бой с Аспиналлом в сентябре в Париже

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган заявил о намерении провести бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом на турнире UFC в сентябре в Париже.

«Реванш с Аспиналлом? Нет ничего, что нужно уладить. У нас есть лишь незавершённое дело. Мы проводили хороший бой, как мне кажется. Это был отличный вечер. Ничего не было кончено, это был только первый раунд. Есть незавершённое дело, которое нужно довести до конца.

Поэтому — зачем ждать?! Почему бы нам не подраться 5 сентября в Париже? Я чувствую себя хорошо, давайте сделаем это. Я не травмирован, со мной всё в порядке… Готов вернуться к тренировкам на следующей неделе», — приводит слова Гана портал RMC Sport.