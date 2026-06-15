Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сириль Ган заявил о намерении провести бой с Аспиналлом в сентябре в Париже

Сириль Ган заявил о намерении провести бой с Аспиналлом в сентябре в Париже
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган заявил о намерении провести бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом на турнире UFC в сентябре в Париже.

«Реванш с Аспиналлом? Нет ничего, что нужно уладить. У нас есть лишь незавершённое дело. Мы проводили хороший бой, как мне кажется. Это был отличный вечер. Ничего не было кончено, это был только первый раунд. Есть незавершённое дело, которое нужно довести до конца.

Поэтому — зачем ждать?! Почему бы нам не подраться 5 сентября в Париже? Я чувствую себя хорошо, давайте сделаем это. Я не травмирован, со мной всё в порядке… Готов вернуться к тренировкам на следующей неделе», — приводит слова Гана портал RMC Sport.

Материалы по теме
Вояж в тяжёлый вес не удался. Ган снёс Перейру за полтора раунда
Вояж в тяжёлый вес не удался. Ган снёс Перейру за полтора раунда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android