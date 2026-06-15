Видео: реакция Армана Царукяна на победу Джастина Гейджи в бою против Илии Топурии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян опубликовал видео своей реакции на победу американца Джастина Гейджи в бою против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Гейджи стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.