«Каждый великий спортсмен проигрывает». Деметриус Джонсон поддержал Илию Топурию

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон выразил поддержку испано-грузину Илии Топурии после того, как тот потерпел поражение в поединке за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе против американца Джастина Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Каждый великий спортсмен проигрывает. Жорж Сен-Пьер проиграл, меня нокаутировали, Джон Джонс проиграл. Все великие проигрывали. Мы все проигрывали, и это не значит, что Илия Топурия не может вернуться и стать ещё лучше», — приводит слова Джонсона аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.