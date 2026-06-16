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Том Аспиналл ответил, согласен ли провести реванш с Сирилем Ганом в Париже в сентябре

Том Аспиналл ответил, согласен ли провести реванш с Сирилем Ганом в Париже в сентябре
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл ответил, согласен ли он провести реванш с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом на турнире UFC в Париже в сентябре.

«Париж в сентябре? Я согласен, не против. Поеду в Париж и буду там. Сириль Ган, Париж — вперёд. Я возвращаюсь к тренировкам — буквально прямо сейчас», — приводит слова Аспиналла портал MMAJunkie.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Сириль Ган отреагировал на победу над Алексом Перейрой в Белом доме.

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