«Всё ещё опасен в тяжёлом весе». Сириль Ган с уважением высказался об Алексе Перейре

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган с уважением высказался в адрес экс-обладателя титулов UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Поатан — невероятный спортсмен. И он по-прежнему опасен в тяжёлом весе и очень силён. К сожалению для него и его страны, я выиграл тот бой. Но Алекс всё ещё великий чемпион. Поэтому я не стал особо праздновать, поскольку действительно очень уважаю его», — приводит слова Гана портал AgFight.