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«Ему больше нечего делать». Деметриус Джонсон посоветовал Гейджи завершить карьеру в ММА

«Ему больше нечего делать». Деметриус Джонсон посоветовал Гейджи завершить карьеру в ММА
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Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон посоветовал новоиспечённому чемпиону UFC в лёгком весе соотечественнику Джастину Гейджи завершить карьеру в ММА.

«Джастину Гейджи больше нечего делать. Он заработал так много денег, а теперь стал бесспорным чемпионом UFC в лёгком весе. Лучшее, что может сделать Джастин Гейджи, — это уйти на пенсию. Он должен завершить карьеру после этой потрясающей победы над такой легендой, как Илия Топурия. Уходишь на пике славы, сохраняешь мозги, уходишь в закат. Побеждаешь одного из лучших спортсменов, наносишь ему первое чёртово поражение», — приводит слова Джонсона аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

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