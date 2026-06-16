Появилась новая информация о состоянии здоровья Илии Топурии после боя с Джастином Гейджи

Журналист испанской газеты Marca Ирати Прат сообщил обновлённую информацию о состоянии здоровья испано-грузина Илии Топурии после поединка против американца Джастина Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. Их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

«В ожидании окончательных результатов компьютерной томографии, проведённой в больнице Вашингтона, где он провёл ночь, у Илии обнаружен небольшой перелом глазницы. Однако хирургическое вмешательство не требуется», — написал Прат на своей странице в социальной сети Х.

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА. Джастин, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.