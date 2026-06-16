«Илия сдался. Он был слишком расслаблен и самоуверен». Царукян — о поражении Топурии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил поражение испано-грузина Илии Топурии в бою с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Гейджи стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

«Илия был слишком самоуверен в себе, что, казалось, думал: «Сейчас подойду и нокаутирую его». Он даже не использовал джеб, пытаясь сократить дистанцию. Илия просто бил правой, желая сразу отправить соперника в нокаут. Наверное, считал себя Канело, но это не сработало.

Конечно, Илия сдался. Я хочу сказать, что если ты мужчина, то говоришь себе: «Нет, я буду продолжать бой». Верно? Но он был слишком самоуверен и расслаблен. Топурия ни разу не использовал джеб, на который всегда полагался. Он, как всегда, говорил: «Я сейчас подойду и сломаю ему челюсть в первом раунде». Да, он умеет только одно. Когда Илия будет готов, если я стану чемпионом, сделаю с ним то же, что и Джастин, или даже хуже», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.