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«Илия сдался. Он был слишком расслаблен и самоуверен». Царукян — о поражении Топурии

«Илия сдался. Он был слишком расслаблен и самоуверен». Царукян — о поражении Топурии
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил поражение испано-грузина Илии Топурии в бою с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Гейджи стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Илия был слишком самоуверен в себе, что, казалось, думал: «Сейчас подойду и нокаутирую его». Он даже не использовал джеб, пытаясь сократить дистанцию. Илия просто бил правой, желая сразу отправить соперника в нокаут. Наверное, считал себя Канело, но это не сработало.

Конечно, Илия сдался. Я хочу сказать, что если ты мужчина, то говоришь себе: «Нет, я буду продолжать бой». Верно? Но он был слишком самоуверен и расслаблен. Топурия ни разу не использовал джеб, на который всегда полагался. Он, как всегда, говорил: «Я сейчас подойду и сломаю ему челюсть в первом раунде». Да, он умеет только одно. Когда Илия будет готов, если я стану чемпионом, сделаю с ним то же, что и Джастин, или даже хуже», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

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