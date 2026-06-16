«Ну кто же ещё?» Царукян заявил, что должен стать следующим соперником Джастина Гейджи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что именно он должен стать следующим соперником новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи.

«Следующим претендентом на титул должен быть я. Ну кто же ещё? Да ладно. Что они собираются делать? Это я [должен стать следующим соперником Гейджи]. Хочу победить Джастина, хочу победить всех», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.