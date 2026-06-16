Царукян ответил Гейджи, который заявил, что ждёт внедорожник после победы над Топурией

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян обратился к новому чемпиону UFC в лёгком весе Джастиу Гейджи, который напомнил армянину про обещание подарить ему внедорожник в случае победы над испано-грузином Илией Топурией.

«Какого цвета ты хочешь свой внедорожник?» — написал Царукян на личной странице в своей социальной сети X.

Бой Гейджи и Топурии бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

Ранее Царукян поставил на главный бой турнира UFC White House Freedom 250 $ 1 млн. Ставка сыграла после победы Гейджи, а выигрыш составил почти $ 6 млн.