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Царукян ответил Гейджи, который заявил, что ждёт внедорожник после победы над Топурией

Царукян ответил Гейджи, который заявил, что ждёт внедорожник после победы над Топурией
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян обратился к новому чемпиону UFC в лёгком весе Джастиу Гейджи, который напомнил армянину про обещание подарить ему внедорожник в случае победы над испано-грузином Илией Топурией.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Какого цвета ты хочешь свой внедорожник?» — написал Царукян на личной странице в своей социальной сети X.

Бой Гейджи и Топурии бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

Ранее Царукян поставил на главный бой турнира UFC White House Freedom 250 $ 1 млн. Ставка сыграла после победы Гейджи, а выигрыш составил почти $ 6 млн.

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