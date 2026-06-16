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«Давай творить историю». Оливейра предложил Гейджи бой за пояса BMF и UFC в лёгком весе

«Давай творить историю». Оливейра предложил Гейджи бой за пояса BMF и UFC в лёгком весе
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель пояса BMF бразилец Чарльз Оливейра обратился к абсолютному чемпиону UFC в лёгком весе американцу Джастину Гейджи, победившему испано-грузина Илию Топурию. Их поединок прошёл вчера, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Пояса BMF и UFC в лёгком весе — давай творить историю. Договорились? Победитель получает всё», — написал Оливейра в социальной сети Х.

Ранее бразильский боец поддержал своего друга Топурию после поражения в бою и похвалил его за хорошо проведённый поединок.

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