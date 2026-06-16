Александр Усик спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик поделился своим прогнозом на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Это будет Португалия и Криштиану Роналду», – написал Усик в комментариях под публикацией DAZN в социальных сетях.

На нынешнем мировом первенстве сборная Португалии выступает в группе K вместе с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Свой первый матч на турнире португальцы проведут 17 июня против ДР Конго.

В минувшем сезоне 41-летний Криштиану Роналду принял участие в 39 матчах на клубном уровне, в которых отметился 30 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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