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Арман Царукян рассказал, что сделает с Джастином Гейджи в октагоне

Арман Царукян рассказал, что сделает с Джастином Гейджи в октагоне
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян высказался о будущем нового чемпиона дивизиона Джастина Гейджи.

«Ему не стоит завершать карьеру, потому что он выглядел очень хорошо. Он находится на своём пике. Он выглядит сильным, быстрым. Хорошее кардио, крепкий подбородок. Это словно новая версия Джастина Гейджи.

Я выйду туда, переведу его в партер и задушу. Я не буду с ним биться в стойке», — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, накануне на турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи нокаутировал Илию Топурию и завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Царукян теперь считается одним из главных претендентов на чемпионский бой.

Реакция Царукяна на победу Гейджи в бою с Топурией

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