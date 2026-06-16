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Арман Царукян рассказал, какие последствия понесёт Топурия после поражения в Белом доме

Арман Царукян рассказал, какие последствия понесёт Топурия после поражения в Белом доме
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился мнением о первом поражении в карьере бывшего чемпиона двух дивизионов Илии Топурии.

«Думаю, это поражение преподаст ему много уроков — не быть слишком самоуверенным и уважать своего соперника.

Мне кажется, он был больше сосредоточен на своей медийной активности, чем на тренировочном лагере», — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, на турнире UFC в Белом доме Илия Топурия потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив нокаутом Джастину Гейджи в поединке за полноценный титул UFC в лёгком весе.

Реакция Царукяна на победу Гейджи в бою с Топурией

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