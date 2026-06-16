Арман Царукян сообщил, сдержит ли слово и подарит ли Гейджи внедорожник
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян подтвердил, что выполнит обещание и подарит Джастину Гейджи внедорожник после его победы над Илией Топурией.
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия
Ранее новый чемпион UFC напомнил армянскому бойцу об обещании подарить автомобиль в случае успеха в поединке с испано-грузинским экс-чемпионом.
«Конечно. Я только что уточнил, какого цвета он хочет… Я выступаю 18 июля в Сент-Луисе, и после этого я привезу ему грузовик», — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.
Напомним, на турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи нокаутировал Илию Топурию и завоевал полноценный чемпионский титул в лёгком весе.
Реакция Царукяна на победу Гейджи в бою с Топурией
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