Арман Царукян сообщил, сдержит ли слово и подарит ли Гейджи внедорожник

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян подтвердил, что выполнит обещание и подарит Джастину Гейджи внедорожник после его победы над Илией Топурией.

Ранее новый чемпион UFC напомнил армянскому бойцу об обещании подарить автомобиль в случае успеха в поединке с испано-грузинским экс-чемпионом.

«Конечно. Я только что уточнил, какого цвета он хочет… Я выступаю 18 июля в Сент-Луисе, и после этого я привезу ему грузовик», — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, на турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи нокаутировал Илию Топурию и завоевал полноценный чемпионский титул в лёгком весе.

Реакция Царукяна на победу Гейджи в бою с Топурией