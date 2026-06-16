Царукян оценил решение угла Топурии отказаться от продолжения боя с Гейджи

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян прокомментировал решение угла Илии Топурии остановить бой с Джастином Гейджи после четвёртого раунда.

«Им стоило остановить бой после третьего раунда, потому что его глаз был закрыт, и он не мог видеть, но он хотел драться, потому что он воин. Затем после четвёртого раунда его брат сказал: «Нет, хватит». И это было правильное решение. Когда у тебя работает только один глаз, драться очень тяжело», — сказал Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, на турнире UFC в Белом доме Илия Топурия уступил Джастину Гейджи в поединке за полноценный титул чемпиона UFC в лёгком весе. После четвёртого раунда команда испано-грузинского бойца приняла решение снять его с боя из-за тяжёлого состояния и серьёзного повреждения глаза.

Реакция Царукяна на победу Гейджи в бою с Топурией