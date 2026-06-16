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Царукян назвал лучшего бойца в истории MMA

Царукян назвал лучшего бойца в истории MMA
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян назвал лучшего бойца в истории MMA.

«Если совместить достижения Хабиба и Конора, они даже не приблизятся к успехам Джонса. Джон – первый по всем показателям. Думаю, он сделает ещё пару боёв», – сказал Царукян на YouTube-канале «Вписка».

38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В рекорде американского спортсмена 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Ранее Царукян рассказал, что сделает с Джастином Гейджи в октагоне.

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