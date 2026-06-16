«Только один парень был для меня сложным». Царукян высказался о соперниках в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил, что после перехода Ислама Махачева в полусредний дивизион у него больше нет серьёзных соперников в категории.

«Только один парень был для меня сложным, и он поднялся в 170 фунтов… Никто в лёгком весе сейчас не может меня победить», — сказал Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, Ислам Махачев ранее выступал в лёгкой весовой категории UFC, где был чемпионом и провёл несколько защит титула, но затем принял решение перейти в полусредний вес (170 фунтов), став чемпионом и там.

Вчера Джастин Гейджи нокаутировал Илию Топурию и забрал титул организации в лёгком весе. Царукян считается основным претендентом на следующий титульный поединок.