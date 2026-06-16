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«Он хочет в Россию, но боится». Царукян — о встрече с Джейком Полом

«Он хочет в Россию, но боится». Царукян — о встрече с Джейком Полом
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал подробности своей встречи с американским боксёром и блогером Джейком Полом.

«Джейк Пол хотел приехать в Армению, а в тот момент я был с Мишей Литвиным в Дубае. Сказал Мише: «Не хочешь на три дня в Армению? Джейк приедет, и вы познакомитесь». Он согласился.

Полу очень понравилось, и теперь он хочет в Россию приехать, но очень боится. Спрашивает: «Меня не заберут? Я с Трампом был». Я отвечаю: «Так, наоборот, Трамп – наш человек», — сказал Царукян на YouTube-канале «Вписка».

Напомним, в феврале Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване.

Ранее Царукян назвал лучшего бойца в истории MMA.

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