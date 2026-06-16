«За такие турниры в России критиковали ещё в 2010 году». Тарасов — про UFC в Белом доме

Менеджер Виталий Тарасов высказался о турнире UFC в Белом доме.

«Забавно, что в США сейчас сделали турнир, за который организаторов в России часто критиковали где-то в 2010-2015 годах. Сращивание спорта и политики – пожалуйста. Поддержка имиджа силовиков или военных – тоже есть. Максимально съедобные бои для зрителей – сделали… Если что, я не критикую, просто помню такие времена, когда спортсмену могли сказать с каким-то странным упрёком: «Ты выступил на прокремлёвском шоу». А теперь Америка нам показывает, что уважать и выступать для своего президента нормально.

Но UFC частично перебила это качеством звёзд, боёв и картинки. То есть ивент был первоклассно снят, очень красиво обустроен и на нём действительно решались серьёзные вещи для спорта. По сути, поражение Топурии лишает нас ближайшего поединка Илии с Исламом. Ещё раз доказан уровень Сириля Гана. И семь из семи боёв закончились нокаутами. UFC как бы говорит, что можно делать спорт не вне политики, но это должен быть хороший спорт», – сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, турнир в Белом доме прошёл вчера, 15 мая.

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