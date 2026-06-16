Дмитрий Кудряшов дебютирует в боях на голых кулаках 27 июня в Москве

Бывший чемпион WBC Silver в тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов проведёт первый бой на голых кулаках 27 июня в Москве на «ЦСКА-Арене» в рамках турнира IBA Bare Knuckle.

Соперником россиянина станет иранский боец Хасан Юсефи — чемпион мира по ушу-саньда и экс-чемпион лиги AMC Fight Nights Global. Поединок пройдёт по правилам боёв на голых кулаках и будет состоять из трёх раундов по две минуты.

В своём последнем поединке по правилам бокса Дмитрий Кудряшов победил единогласным решением судей американца Райделла Букера. На счету 40-летнего Кудряшова 26 побед (25 нокаутом) и шесть поражений в профессиональном боксе.