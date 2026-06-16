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Пётр Ян — О'Мэлли: UFC побоялись за тебя, не захотели, чтобы тебя били в Белом доме

Пётр Ян — О'Мэлли: UFC побоялись за тебя, не захотели, чтобы тебя били в Белом доме
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Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на слова американца Шона О'Мэлли после его победы над Айманном Захаби на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

«UFC побоялись за тебя. Им нужно было быть уверенным, что ты одержишь победу в Белом доме. Они не захотели, чтобы тебя били в Белом доме. Я своё согласие дал. Поэтому тебе дали того, с кем хотя бы ты можешь справиться», — написал Пётр в социальной сети.

В 2022 году Пётр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей на UFC 280. После боя О'Мэлли заявил, что готов провести реванш с россиянином.

На турнире UFC Freedom 250 Шон победил Захаби нокаутом во втором раунде.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли (W) — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
TKO
Айманн Захаби
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