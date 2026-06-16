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Александр Усик опубликовал фото с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома

Александр Усик опубликовал фото с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
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Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик опубликовал фотографию с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

«С президентом Соединённых Штатов в Овальном кабинете!» — подписал снимок Усик, опубликованный в его аккаунте в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Усик посетил Пентагон. Встреча с президентом США состоялась накануне турнира UFC Freedom 250, который прошёл 14 июня на Южной лужайке Белого дома.

После победы 24 мая нокаутом в 11-м раунде над нидерландским боксёром Рико Верхувеном в профессиональном рекорде Усика 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

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