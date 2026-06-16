Гончаров: Ган будет фаворитом реванша с Аспиналлом. Он на подъёме

Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров поделился впечатлениями от победы француза Сириля Гана над бразильцем Алексом Перейрой.

«Перед боем мне небольшим фаворитом казался Перейра. И я сильно удивился, когда Ган именно нокаутировал Перейру. Думал, если Ган и выиграет, то по очкам. Но Ган просто снёс Перейру — он был быстрее и точнее. Такой исход стал для меня прям неожиданным.

Очень хорошая и качественная работа в исполнении Гана. Далее, думаю, его ждёт бой с Томом Аспиналлом. Это ожидаемый поединок, мы помним, как проходил первый раунд их первого противостояния. Когда Ган хорошо смотрелся на фоне доминирующего чемпиона Аспиналла. И сейчас Ган даже будет фаворитом. У Аспиналла долгий простой, а Ган на подъёме после такой знаковой победы на турнире в Белом доме. Это будет знаковый поединок в тяжёлом весе», — сказал Гончаров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.