Двукратный чемпион мира проведёт бой за статус обязательного претендента по версии WBA

Двукратный чемпион мира и чемпион Европы 2024 года Шарабутдин Атаев 11 июля на турнире WINLINE. IBA.PRO 19 в Москве проведёт 12-раундовый отборочный бой по версии WBA в полутяжёлом весе. Соперником россиянина станет венесуэльский боксёр Хосе Ускатеги. На кону будет стоять статус обязательного претендента на титул WBA. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

27-летний россиянин занимает третье место в рейтинге организации в полутяжёлом весе, тогда как Ускатеги располагается на 10-й строчке.

Последний поединок Атаев провёл в конце мая в Екатеринбурге, победив единогласным решением судей китайского боксёра Сайпайера Рузи. На профессиональном ринге россиянин одержал девять побед в девяти боях, пять из которых завершил нокаутом.

35-летний Ускатеги за карьеру провёл 39 поединков, одержав 34 победы. Ранее венесуэлец встречался с такими соперниками, как Владимир Шишкин, Лайонелл Томпсон, Калеб Плант, Андре Диррелл и Матвей Коробов.

Полноценным чемпионом WBA в полутяжёлом весе остаётся Дмитрий Бивол, который также владеет титулами WBO и IBF.