Дональд Трамп снял со своей шеи цепь бойца UFC после его слов о Мишель Обаме

Президент США Дональд Трамп снял с шеи цепь, подаренную бойцом UFC Джошем Хокитом, после того как тот оскорбительно высказался о бывшей первой леди Мишель Обаме. Видео инцидента опубликовал CNN.

Хокит после победы над Дерриком Льюисом техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Freedom 250 подошёл к Трампу и надел на него свою цепь. Президент изначально пожал руку бойцу и аплодировал ему.

Однако вскоре после этого в интервью Джо Рогану Хокит заявил: «И напоследок: Мишель Обама — мужчина. Я прав, Америка?» На видео видно, как через несколько секунд после этих слов Трамп снимает цепь с шеи и сжимает её в руке.

Трамп снимает цепь Фото: Кадр из прямого эфира CNN

Президент не осудил высказывание бойца. В своём посте в Truth Social после мероприятия он не упомянул инцидент, ограничившись словами: «Бойцы были выдающимися...» Глава UFC Дана Уайт, в свою очередь, осудил слова Хокита.

UFC позже удалила оскорбительную часть интервью Хокита из официальных видеозаписей турнира.