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Фото: Гейджи познакомил свою маму с четой Трампов сразу после победы над Топурией

Фото: Гейджи познакомил свою маму с четой Трампов сразу после победы над Топурией
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Американец Джастин Гейджи после победы над испано-грузином Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме познакомил свою мать с первой леди США Меланией Трамп. Боец также пообщался с президентом Соединённых Штатов.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После боя президент Дональд Трамп и Мелания Трамп вышли в октагон, чтобы поздравить Гейджи. Боец пожал им руки и обратился к первой леди.

«Моя мама вас обожает. Она ваша самая большая фанатка. Можно она поздоровается?» — сказал Гейджи.

Мелания Трамп согласилась, и мать бойца подошла к президентской чете. Трамп поздравил Гейджи с завоеванием пояса.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Бой Гейджи — Топурия завершился после четвёртого раунда, когда Илия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона.

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