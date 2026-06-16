Фото: Гейджи познакомил свою маму с четой Трампов сразу после победы над Топурией

Американец Джастин Гейджи после победы над испано-грузином Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме познакомил свою мать с первой леди США Меланией Трамп. Боец также пообщался с президентом Соединённых Штатов.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После боя президент Дональд Трамп и Мелания Трамп вышли в октагон, чтобы поздравить Гейджи. Боец пожал им руки и обратился к первой леди.

«Моя мама вас обожает. Она ваша самая большая фанатка. Можно она поздоровается?» — сказал Гейджи.

Мелания Трамп согласилась, и мать бойца подошла к президентской чете. Трамп поздравил Гейджи с завоеванием пояса.

Бой Гейджи — Топурия завершился после четвёртого раунда, когда Илия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона.