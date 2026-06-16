Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим о ЧМ. Сенсация от Испании, блёклая Бразилия
Смотреть трансляцию
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава АСА Бибулатов рассказал, чего ждёт от боя Гончарова и Ибрагимова

Глава АСА Бибулатов рассказал, чего ждёт от боя Гончарова и Ибрагимова
Комментарии

Президент АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между российскими тяжеловесами Евгением Гончаровым и Хадисом Ибрагимовым. Этот поединок состоится на турнире АСА 204, который пройдёт 19 июня в Омске.

«Евгений Гончаров против Хадиса Ибрагимова — один из самых ожидаемых боёв года в АСА. Ребята давно раскачивают это противостояние в режиме весёлого трэш-тока. Не могу назвать фаворита в этом поединке. Гончаров давно не дрался, но он экс-чемпион, у него была очень сильная оппозиция. Ибрагимов ярко залетел в лигу, нокаутировав Даниила Мацола. В этом бою будем ждать нокаут. Но главное — мы наконец увидим этот поединок», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сейчас читают:
«Это уже цирк, что-то не спортивное». Боксёр Гончаров — о возможном бое с Дзюбой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android