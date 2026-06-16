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«Вернёмся великими». Серхио Рамос обратился к Топурии после первого поражения в карьере

«Вернёмся великими». Серхио Рамос обратился к Топурии после первого поражения в карьере
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Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос оставил послание своему другу и соотечественнику Илии Топурии после того, как тот потерпел поражение в поединке за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе против американца Джастина Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«О, брат, те, кто празднует твоё поражение, не знают, что их ждёт. Бедняги. Путь, пройденный с решимостью, имеет изгибы, но сохраняет цель. Адаптируйся, восстанавливайся и продолжай идти. Ты — вода, мой друг! Мы вернёмся, и мы вернёмся великими. Люблю тебя, Илия», — написал Рамос на своей странице в социальной сети.

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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