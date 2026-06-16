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«Он просто зверь!» Дастин Порье согласился вернуться в UFC ради трилогии с Гейджи

«Он просто зверь!» Дастин Порье согласился вернуться в UFC ради трилогии с Гейджи
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье дал предварительное согласие на проведение трилогии с новоиспечённым обладателем титула UFC в категории до 70 кг соотечественником Джастином Гейджи, а также оценил его выступление в бою с испано-грузином Илией Топурией. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

— Дастин, ты бы вернулся в UFC ради трилогии с Джастином Гейджи?
 — Да, но сперва, Джастин Гейджи, ты просто зверь!!! Поздравляю со всем этим. Было вдохновляюще присутствовать лично и наблюдать, как ты выдаёшь мастерское выступление и превращаешь свою мечту в реальность — абсолютный чемпион!!! Ничего, кроме уважения, — написал Порье в ответ фанату на своей странице в социальной сети Х.

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