«Он просто зверь!» Дастин Порье согласился вернуться в UFC ради трилогии с Гейджи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье дал предварительное согласие на проведение трилогии с новоиспечённым обладателем титула UFC в категории до 70 кг соотечественником Джастином Гейджи, а также оценил его выступление в бою с испано-грузином Илией Топурией. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

— Дастин, ты бы вернулся в UFC ради трилогии с Джастином Гейджи?

— Да, но сперва, Джастин Гейджи, ты просто зверь!!! Поздравляю со всем этим. Было вдохновляюще присутствовать лично и наблюдать, как ты выдаёшь мастерское выступление и превращаешь свою мечту в реальность — абсолютный чемпион!!! Ничего, кроме уважения, — написал Порье в ответ фанату на своей странице в социальной сети Х.