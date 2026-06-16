Опубликован официальный постер к турниру UFC в Баку с Рафаэлем Физиевым и Шарой Буллетом

Пресс-служба американского промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовала официальный постер к турниру UFC Fight Night 280, в главном событии которого пройдёт противостояние между 11-м номером рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом. Ивент состоится 27 июня в Баку, Азербайджан.

А в соглавном событии пройдёт поединок между популярным российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Бразилии Мишелем Перейрой. Их бой состоится в лимите средней весовой категории (до 84 кг).