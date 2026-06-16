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Царукян объяснил, почему Топурия для Гейджи стал удобным соперником

Царукян объяснил, почему Топурия для Гейджи стал удобным соперником
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что считает себя более опасным с точки зрения стиля соперником для новоиспечённого обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи, чем испано-грузина Илию Топурию.

«Топурия стал удобным стилистическим соперником для Джастина, поскольку Илия не занимался борьбой. Такие парни, как я, Ислам Махачев, Чарльз Оливейра и Хабиб Нурмагомедов, опасны для него, потому что у него нет навыков борьбы в партере», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

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