Царукян объяснил, почему Топурия для Гейджи стал удобным соперником

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что считает себя более опасным с точки зрения стиля соперником для новоиспечённого обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи, чем испано-грузина Илию Топурию.

«Топурия стал удобным стилистическим соперником для Джастина, поскольку Илия не занимался борьбой. Такие парни, как я, Ислам Махачев, Чарльз Оливейра и Хабиб Нурмагомедов, опасны для него, потому что у него нет навыков борьбы в партере», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.