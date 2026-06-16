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«Заткни свою пьяную жопу и готовься к своему бою». Кроуфорд дерзко ответил Макгрегору

«Заткни свою пьяную жопу и готовься к своему бою». Кроуфорд дерзко ответил Макгрегору
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд в дерзкой форме ответил экс-обладателю титулов UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору, который ранее осудил критику Теренса в адрес испано-грузина Илии Топурии за поражение в бою с представителем США Джастином Гейджи.

«Заткни свою пьяную жопу и готовься к своему бою. Ему надрали задницу так же, как и тебе, когда ты много раскрывал свой рот. Мне не нужно идти драться в клетке. В этом и кайф бокса — вы сами приходите к нам, нам не нужно идти к вам», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.

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