«Заткни свою пьяную жопу и готовься к своему бою». Кроуфорд дерзко ответил Макгрегору

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд в дерзкой форме ответил экс-обладателю титулов UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору, который ранее осудил критику Теренса в адрес испано-грузина Илии Топурии за поражение в бою с представителем США Джастином Гейджи.

«Заткни свою пьяную жопу и готовься к своему бою. Ему надрали задницу так же, как и тебе, когда ты много раскрывал свой рот. Мне не нужно идти драться в клетке. В этом и кайф бокса — вы сами приходите к нам, нам не нужно идти к вам», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.