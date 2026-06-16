«Было много нелегальных ударов». Аспиналл обвинил Гана в нарушении правил в бою с Перейрой

33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл уличил француза Сириля Гана в бою с бразильцем Алексом Перейрой в нарушении правил. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Ган выглядел отлично. Мне пришлось пересмотреть его бой, так как там Сириль нанёс много нелегальных ударов. Он потряс его джебом, после чего стал размахивать руками, пытаясь добить. Но в целом Сириль смотрелся хорошо», — приводит слова Аспиналла портал ESPN.