Появилась обновлённая информация о состоянии здоровья Илии Топурии после боя с Гейджи

У бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии диагностированы переломы обеих орбитальных костей без смещения после поединка против американца Джастина Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом информирует портал ABC со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, Топурии не понадобится немедленное хирургическое вмешательство благодаря тому, что переломы получены без смещения. Теперь Илии рекомендуется несколько месяцев отдыха, постоянные медицинские осмотры и постепенное возвращение к тренировкам. Таким образом, боец не вернётся в октагон ориентировочно до 2027 года.

Напомним, их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.