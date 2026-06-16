Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Появилась обновлённая информация о состоянии здоровья Илии Топурии после боя с Гейджи

Появилась обновлённая информация о состоянии здоровья Илии Топурии после боя с Гейджи
Комментарии

У бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии диагностированы переломы обеих орбитальных костей без смещения после поединка против американца Джастина Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом информирует портал ABC со ссылкой на собственные источники.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Согласно имеющейся информации, Топурии не понадобится немедленное хирургическое вмешательство благодаря тому, что переломы получены без смещения. Теперь Илии рекомендуется несколько месяцев отдыха, постоянные медицинские осмотры и постепенное возвращение к тренировкам. Таким образом, боец не вернётся в октагон ориентировочно до 2027 года.

Напомним, их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

Материалы по теме
«Кто возвышает себя — будет унижен». Реакция мира на сенсационный бой Топурия — Гейджи
«Кто возвышает себя — будет унижен». Реакция мира на сенсационный бой Топурия — Гейджи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android