Член Зала славы и директор WWE, а также мировой чемпион посетили турнир UFC в Белом доме

56-летний именитый американский рестлер, член Зала славы и директор по контенту World Wrestling Entertainment (WWE) Пол Левек, а также 41-летний чемпион мира в тяжёлом весе промоушена Роман Рейнс посетили турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл на лужайке у Белого дома в Вашингтоне, США.
Фото: Кадр из трансляции
UFC White House — Freedom 250. Результаты:
Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом (остановка углом Илии) (раунд 4, 5:00) и стал чемпионом в лёгком весе;
Сириль Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом (раунд 2, 1:27) и стал временным чемпионом в тяжёлом весе;
Шон О'Мэлли победил Айманна Захаби нокаутом (раунд 2, 4:02);
Джош Хокит победил Деррика Льюиса техническим нокаутом (раунд 2, 4:09);
Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера техническим нокаутом (раунд 1, 4:29);
Бо Никал победил Кайла Дакаса техническим нокаутом (раунд 1, 4:34);
Диего Лопес победил Стива Гарсию нокаутом (раунд 2, 2:42).