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Гейджи: ММА — спорт, созданный для меня. Я показал, почему являюсь самым зрелищным бойцом

Гейджи: ММА — спорт, созданный для меня. Я показал, почему являюсь самым зрелищным бойцом
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Новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи поделился мыслями насчёт своего выступление в бою с испано-грузином Илией Топурией. Их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Этот спорт [ММА] создан для меня. Я показал вам, почему являюсь самым стабильным и зрелищным бойцом, который когда-либо выходил в октагон», — приводит слова Гейджи портал ESPN.

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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