Гейджи: ММА — спорт, созданный для меня. Я показал, почему являюсь самым зрелищным бойцом

Новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи поделился мыслями насчёт своего выступление в бою с испано-грузином Илией Топурией. Их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

«Этот спорт [ММА] создан для меня. Я показал вам, почему являюсь самым стабильным и зрелищным бойцом, который когда-либо выходил в октагон», — приводит слова Гейджи портал ESPN.

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.