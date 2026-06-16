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Волкановски: отказ Царукяна страховать бой Топурия — Гейджи навредит ему

Волкановски: отказ Царукяна страховать бой Топурия — Гейджи навредит ему
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски оценил решение второго номера UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна отказаться страховать бой за титул UFC в категории до 70 кг между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи. Их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«По всей видимости, Арман отказался страховать бой Топурия — Гейджи. Но всегда был другим, не позволял никому отнять у меня возможность. Допустим, если бы я был следующим в очереди на пояс, никому бы не позволил кому-то стать страхующим. Мне кажется, что отказ Армана навредит ему, а в UFC позаботятся о тебе, если ты предан компании», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

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