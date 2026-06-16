Алекс Перейра выступил с заявлением о поражении нокаутом в бою с Сирилем Ганом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выступил с заявлением в связи с поражением в поединке с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«В единоборствах всё не так однозначно. Иногда всё складывается хорошо, иногда — нет. Я вернусь ещё более сильным, сосредоточенным, как и всегда, преданным своему делу, как и всегда. Доволен всем, чего уже добился», — сказал Перейра в видео на своей странице в социальной сети.