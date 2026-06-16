В UFC могут возобновить проведение турниров на военных базах

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом возможность возобновления проведения турниров лиги на военных базах под названием «Борись за военных» .

«Мы с президентом Трампом обсуждаем возможность проведения в следующем году акции «Борись за военных». Очевидно, если мы будем проводить такую акцию, сделаем всё, что от нас зависит. В прошлом мы часто так делали. Не так-то просто добиться организации чего-то на военных базах и в подобных местах. Но когда с нами есть президент, который может многое сделать, обсуждаем возможность проведения такой акции в следующем году. Он хотел провести её в этом году, но я сказал: «Сэр, мне нужен год, чтобы оправиться от финансовых потерь, связанных с турниром в Белом доме. Так что дайте мне год», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.