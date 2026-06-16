Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC могут возобновить проведение турниров на военных базах

В UFC могут возобновить проведение турниров на военных базах
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом возможность возобновления проведения турниров лиги на военных базах под названием «Борись за военных».

«Мы с президентом Трампом обсуждаем возможность проведения в следующем году акции «Борись за военных». Очевидно, если мы будем проводить такую акцию, сделаем всё, что от нас зависит. В прошлом мы часто так делали. Не так-то просто добиться организации чего-то на военных базах и в подобных местах. Но когда с нами есть президент, который может многое сделать, обсуждаем возможность проведения такой акции в следующем году. Он хотел провести её в этом году, но я сказал: «Сэр, мне нужен год, чтобы оправиться от финансовых потерь, связанных с турниром в Белом доме. Так что дайте мне год», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Бесконечный пафос, политика и нокауты. Турнир в Белом доме удался?
Бесконечный пафос, политика и нокауты. Турнир в Белом доме удался?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android