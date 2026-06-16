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Алекс Перейра призвал UFC организовать ему незамедлительный реванш с Сирилем Ганом

Алекс Перейра призвал UFC организовать ему незамедлительный реванш с Сирилем Ганом
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра призвал UFC организовать ему незамедлительный реванш с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Я сказал [руководству UFC], что правильным решением будет организация немедленного реванша. Они попросили меня подождать несколько дней, чтобы дать ответ, потому что у них много дел, а мероприятие только что закончилось. Посмотрим, что они решат. Подожду немного, но ответ мы получим очень скоро», — сказал Перейра в видео на своей странице в социальной сети.

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