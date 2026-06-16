Топурия опустился на три строчки в рейтинге P4P, Перейра — покинул топ-5, Ян — в топ-3

Пресс-служба американского промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовала новую редакцию рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Испано-грузин Илия Топурия и бразилец Алекс Перейра опустились на три и четыре строчки соответственно после того, как потерпели поражения в боях, которые прошли на турнире UFC White House — Freedom 250. А их соперники — американец Джастин Гейджи и француз Сириль Ган — благодаря победам вошли в топ-15.

Рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий на 16 июля 2026 года.

1. Ислам Махачев (предыдущее место — 1).

2. Александр Волкановски (3).

3. Пётр Ян (4).

4. Джастин Гейджи (только вошёл).

5. Илия Топурия (2).

6. Том Аспиналл.

7. Шон Стрикленд (8).

8. Алекс Перейра (4).

9. Мераб Двалишвили (7).

10. Джошуа Ван (9).

11. Хамзат Чимаев (10).

12. Сириль Ган (только вошёл).

13. Александр Пантожа (11).

14. Чарльз Оливейра (12).

15. Арман Царукян.